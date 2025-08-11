Встреча между главами государств планируется 15 августа

КАЗАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Чемпион и рекордсмен России в беге на 400 метров с барьерами Федор Иванов надеется, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа путь российских спортсменов на международные старты станет проще. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Совсем скоро должна состояться встреча на Аляске с участием Путина и Трампа, - сказал Иванов. - А в том регионе расстояние между границами России и США, насколько я знаю, составляет 3,8 километра, да и Аляска когда-то была частью Российской империи. Наши страны географически очень близки друг к другу, с интересом жду эту встречу".

"Я надеюсь, что они там определенные моменты порешают, и после этого нам, спортсменам, должно стать проще в плане возвращения на международную арену. Я в это верю", - признался собеседник ТАСС.

В субботу на чемпионате России по легкой атлетике в Казани Иванов побил рекорд страны, пробежав 400 метров с барьерами за 47,94 секунды. Российские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности участвовать в крупных международных стартах.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Это будет первая очная встреча Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе 2025 года.