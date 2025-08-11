В "Барысе" Константин Барулин будет отвечать за подготовку вратарей

АСТАНА, 11 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по хоккею 2012 года в составе сборной России Константин Барулин вошел в тренерский штаб клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Астаны. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 40-летний Барулин будет отвечать за подготовку вратарей "Барыса".

С 2021 года Барулин выступал за шведский "Бурос", играющий в третьем по силе дивизионе чемпионата страны. В минувшем сезоне он провел за команду 14 матчей, после этого работал с молодежным и основным составами "Буроса", участвуя в развитии вратарей. В России Барулин выступал за петербургский СКА, московские "Спартак" и ЦСКА, подмосковный "Атлант", казанский "Ак Барс", омский "Авангард", "Сочи" и нижнекамский "Нефтехимик". Вместе со сборной России он стал чемпионом мира 2012 года, также выиграл серебро мирового первенства в 2015 году и бронзу - в 2007-м. Барулин является заслуженным мастером спорта России.