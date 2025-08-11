Обладатель Кубка Стэнли Брылин надеется на хороший диалог Путина и Трампа

Ожидается, что встреча президентов двух стран пройдет 15 августа на Аляске

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси" и тренер этой команды Сергей Брылин выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в хорошем ключе и лидеры стран найдут взаимопонимание. Об этом он рассказал ТАСС.

Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

"Говоря по поводу встречи президентов, я очень надеюсь на хороший диалог и взаимопонимание. Ну и на все позитивные моменты, которые будут происходить после. Время покажет", - сказал Брылин.

Брылин в качестве игрока завоевывал Кубок Стэнли в 1995, 2000 и 2003 годах. В 2024 году он вошел в Зал славы "Нью-Джерси". Также он является бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.