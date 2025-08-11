Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили в ноябре

Встреча с перуанцами состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге, матч с командой Чили пройдет 15 ноября в Сочи

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча с перуанцами пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене". Встреча с командой Чили состоится 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт". Также сборные Перу и Чили проведут очный матч 18 ноября в Сочи. Точное время начало матчей станет известно позднее.

Сборная Чили располагается на 57-м месте рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), перуанцы занимают 42-ю строчку. Сборная Чили является двукратным победителем Кубка Америки (2015, 2016) и серебряным призером Кубка конфедераций 2017 года, который проходил в России. Перуанцы выигрывали Кубок Америки в 1939 и 1975 годах.

Ранее стало известно, что 4 сентября сборная России дома сыграет с командой Иордании, 7 сентября россияне на выезде встретятся с соперниками из Катара. 10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России провела матчи с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1) и Белоруссии (4:1). В рейтинге ФИФА россияне располагаются на 35-й позиции.