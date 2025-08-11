Соревнования состоятся с 5 по 10 сентября

ПЯТИГОРСК, 11 августа . /ТАСС/. Кисловодск впервые станет площадкой проведения чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации. Он будет проведен в начале сентября, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"С 5 по 10 сентября впервые в Кисловодске на территории Нового озера пройдет чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплинах "мотопараплан-слалом" и "паралет-1-слалом". Чемпионат России, впервые проходящий в Кисловодске, соберет более 50 спортсменов со всех регионов страны", - сказал Моисеев.

"Кисловодск с каждым годом становится все более привлекательным для соревнований самого высокого уровня. Для жителей и гостей города это будет замечательная возможность познакомиться поближе с таким зрелищным видом спорта", - добавил Моисеев.

В пресс-службе администрации Кисловодска добавили, что программа полетов будет включать в себя две смены - отборочный тур и соревновательная смена, по итогам которых мандатная комиссия объявит победителя.