Дмитрий Лиходумов в 2002 году стал чемпионом мира среди профессионалов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Трехкратный чемпион России по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Дмитрий Лиходумов - мастер спорта международного класса по кикбоксингу, многократный чемпион России, призер чемпионата Европы, финалист чемпионата мира и чемпион мира среди профессионалов. Он был одним из ярких кикбоксеров России и мира - с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внес большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за ее пределами. Многие спортсмены выросли, вдохновляясь его примером. Для нас всех это огромная утрата", - говорится в сообщении федерации.

Лиходумов становился чемпионом России в 1998, 1999 и 2001 годах. В 2002 году он стал чемпионом мира среди профессионалов.