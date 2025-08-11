Французский клуб сыграет 13 августа против английского "Тоттенхэма"

ТАСС, 11 августа. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" исключил итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму из заявки на матч за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

В составе ПСЖ с лета 2024 года выступает российский вратарь Матвей Сафонов, он перешел во французский клуб из "Краснодара". В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз отыграв "на ноль". Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции. 9 августа в парижский клуб из "Лилля" перешел французский голкипер Люка Шевалье.

1 августа журналист Данкан Каслс сообщил, что в ПСЖ намерены продать итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму. Тот, в свою очередь, намерен отработать оставшийся год по контракту и уйти следующим летом свободным агентом, однако данный вариант не устраивает парижан, поэтому они пригрозили ему переводом в резервную команду.

Доннарумме 26 лет, он выступает за ПСЖ с 2021 года. Вместе с командой он четырежды становился чемпионом Франции, два раза - обладателем кубка страны. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году. В сезоне-2024/25 Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей, 17 из которых - "на ноль".

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 13 августа в итальянском Удине. ПСЖ в прошлом сезоне впервые стал победителем Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" в сезоне-2024/25 выиграл Лигу Европы.