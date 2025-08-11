Россиянка в двух сетах переиграла Майю Джойнт из Австралии

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова победила представительницу Австралии Майю Джойнт в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Александровой. В следующем круге россиянка, посеянная на турнире под 12-м номером, встретится с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской (28-й номер посева) и представительницей США Амандой Анисимовой (5).

Александровой 30 лет, она занимает 16-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023, 2025) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).