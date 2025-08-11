Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Ливо станет неограниченно свободным агентом

Уфимский "Салават Юлаев" принял решение расторгнуть контракт с канадским нападающим

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший бомбардир и снайпер регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона Джошуа Ливо должен стать неограниченно свободным агентом после расторжения контракта с "Салаватом Юлаевым". Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Иван Ботев.

По словам Ботева, для него стало неожиданностью решение клуба расторгнуть контракт с канадцем на основании того, что игрок вовремя не прибыл в Уфу.

"Мы каждый день были на связи с клубом, и были готовы к тому, чтобы Джошуа играл за "Салават". У нас были возможности сменить клуб, но, по-видимому, "Салават" захотел, чтобы мы ушли бесплатно. Игрок все еще не получил паспорт, у нас все документы на руках, билет на завтрашний рейс", - сказал Ботев.

По словам агента, сторона Ливо рассчитывает на любую компенсацию. "Я говорил с "Салаватом", нам обещали, что Джошуа будет неограниченно свободным агентом", - сказал Ботев в ответ на вопрос, может ли уфимский клуб сохранить на него права, что он имеет право сделать по регламенту.

В 62 матчах чемпионата Ливо набрал по системе "гол + пас" 80 очков (49 + 31). Его контракт действовал до конца мая 2027 года.