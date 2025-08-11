Француз не смог продолжить матч третьей круга против Феликса Оже-Альяссима из Канады

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Французскому теннисисту Артюру Риндеркнешу стало плохо во время матча третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо) против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Риндеркнеш почувствовал недомогание во втором сете при счете 7:6 (7:4), 4:2 в пользу Оже-Альяссима. Француз лег на землю и тяжело дышал. Риндеркнеш снялся с соревнования, благодаря чему дальше прошел канадский теннисист. На момент проведения матча температура воздуха в Цинциннати составляла +32 градуса.

Риндеркнешу 30 лет, в рейтинге ATP он занимает 70-е место. На счету француза нет побед на турнирах под эгидой соревнований. На турнирах Большого шлема он не проходил далее третьего круга.