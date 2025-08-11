Россиянка обыграла в двух сетах Аманду Анисимову из США

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу США Аманду Анисимову в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Калинской, посеянной на турнире под 28-м номером. У Анисимовой был пятый номер посева. В четвертом круге Калинская сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой (12-й номер посева).

Калинской 26 лет, она занимает 34-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Анисимовой 23 года, она является восьмой ракеткой мира. В ее активе 3 титула WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Уимблдона в 2025 году.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).