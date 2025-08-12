По мнению игрока, уровень РПЛ очень высокий

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уровень Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) достаточно высок, главное отличие от чемпионата Бразилии - высокая интенсивность. Такое мнение ТАСС высказал бразильский полузащитник московского "Динамо" Рубенс.

31 июля Рубенс перешел из "Атлетико Минейро" в "Динамо".

"Конечно, уровень чемпионатов Бразилии и России отличается. В Бразилии более техничный футбол, а в России более интенсивный, построен на физике. Но я считаю, что уровень футбола в РПЛ очень высокий", - сказал Рубенс.

Рубенс является воспитанником "Атлетико Минейро", он выступал за основную команду с 2021 года. Всего за клуб он провел 151 матч, забив 9 мячей и отдав 9 результативных передач.