Пацкевич считает, что российское синхронное плавание вернет свои позиции

Трехкратная олимпийская чемпионка считает, что на чемпионате мира в Сингапуре россияне показали достойный результат

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российское синхронное плавание вернется на лидирующие позиции в мире. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич.

На прошедшем чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Россияне не выиграли командный зачет турнира впервые с 1994 года.

"Я считаю, что в тех условиях, в которых нам пришлось работать и тренироваться, мы показали очень достойный результат, - сказала Пацкевич. - В связи с изменениями в правилах, с тем, что нам не хватало соревновательной практики, у нас молодая команда, тот результат, что мы показали, очень достойный. Я абсолютно уверена, что мы вернем лидирующие позиции, мы будем бороться. Не скажу, что мы потеряли их кардинально, так как практически в каждом виде мы были с медалью".