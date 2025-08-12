Диктант прошли 25 912 человек

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Участниками организованного Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) антидопингового диктанта в 2025 году стали 25 912 человек, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

"Согласно статистике по количеству участников Всероссийского антидопингового диктанта, в 2025 году его писало 25 912 человек, этот показатель более чем в два раза превышает прошлогодний, - рассказала собеседница ТАСС. - В 2024 году в диктанте участвовало 11 452 человека, в 2023-м - 16 944, в 2022-м - 2 599, в 2021-м - 291, в 2020-м - 941".

"Более половины участников диктанта 2025 года (56%) - это молодые люди в возрасте до 18 лет. Это наша самая главная целевая аудитория антидопингового просвещения. При этом почти 43% участников не достигли возраста 14 лет", - заключили в пресс-службе РУСАДА.

Антидопинговый диктант проходил с 9 по 10 августа на сайте Российского антидопингового агентства. Его участникам предстояло решить 10 задач на знание основ антидопинга и принципов чистого спорта.