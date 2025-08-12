На Всемирных играх в Китае умер спортсмен

29-летнему итальянцу Маттиа Дебертолису стало плохо во время прохождения дистанции по спортивному ориентированию

ШАНХАЙ, 12 августа. /ТАСС/. Итальянец Маттиа Дебертолис, занимающийся спортивным ориентированием, умер на Всемирных играх в китайском городе Чэнду. Об этом сообщили организаторы.

29-летний Дебертолис потерял сознание утром 8 августа во время прохождения средней дистанции. Медицинская бригада доставила его в местную больницу. Несмотря на оказанную помощь, он скончался.

Организаторы соревнований выразили соболезнования в связи со смертью спортсмена и заявили, что окажут поддержку семье Дебертолиса. При этом они отказались от дальнейших комментариев.