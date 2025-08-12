На чемпионате России спортсмен, до этого не проигравший ни одного старта за два года, досрочно выбыл из борьбы за медали

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Из неудачного выступления лидера российского метания молота Валерия Пронкина на чемпионате страны в Казани не нужно делать никаких выводов, спортсмен находится в прекрасной форме. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Вадим Херсонцев.

Пронкин, до воскресенья не проигрывавший ни одного старта на протяжении двух лет, на чемпионате России не сумел выполнить ни одной из трех стартовых попыток и досрочно выбыл из борьбы за медали.

"Валера на чемпионате России сделал три "баранки", но это спорт, в нем бывают и такие несчастные случаи, - рассказал Херсонцев. - С каждым спортсменом такое бывает в жизни, не минула эта участь и Пронкина. Он не робот, на протяжении многих лет на десятках стартов у Валеры все в этом плане проходило гладко, а тут так получилось".

"Он был хорошо готов к чемпионату России. Впереди, меньше чем через две недели, у него будет старт в Екатеринбурге. Посмотрите, как у него там все получится. Сам Валера очень сильно переживал эту неудачу, но он сильный человек и лидер по натуре. Спустя день после неудачи он уже морально восстановился", - заключил тренер.

Пронкину 31 год, на чемпионате мира - 2017 в Лондоне он завоевал серебряную награду.