Ребенок плакал на протяжении 10 минут, что сбивало спортсменку

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Британка Эмма Радукану пожаловалась судье на вышке на плачущего ребенка во время матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо) с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Встреча завершилась победой Соболенко со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

В одном из эпизодов Радукану, готовясь выполнять подачу, обратилась к судье. Британка была недовольна криками ребенка, который плакал на протяжении десяти минут. Арбитр сказала: "Это ребенок. Вы хотите, чтобы я выгнала ребенка со стадиона?" Радукану пожала плечами, но часть зрителей на трибунах крикнули "да", и британка дала понять, что согласна. Однако арбитр сказала продолжать встречу.

Радукану 22 года. Она является победительницей Открытого чемпионата США 2021 года.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соболенко является действующей победительницей турнира.