Спортсмен предположил, что это произошло из-за того, что он выступает за ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Один из лидеров сборной России по тяжелой атлетике Зулфат Гараев спустя четыре месяца после окончания чемпионата Европы так и не может понять, почему его кандидатура не рассматривалась на участие в турнире. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Чемпионат Европы 2025 года по тяжелой атлетике проходил в Молдавии с 13 по 21 апреля. В списке российских спортсменов, допущенных до участия в турнире, не было Гараева, который в феврале выиграл Кубок России.

"Я вынужден был пропустить чемпионат Европы в Молдавии по не понятным для меня причинам, - рассказал Бараев. - Возможно, это связано с тем, что я выступаю за ЦСКА, но, с другой стороны, в Кишинев поехали и те спортсмены, которые имели отношение к каким-то силовым структурам. Уверен, что мою кандидатуру даже не заявляли на проверку для участия в европейском первенстве".

"Я думаю, ситуация перед чемпионатом мира изменится по сравнению с той, что была весной накануне первенства Европы. Тогда мою кандидатуру из-за принадлежности к ЦСКА даже не подавали на проверку для получения нейтрального статуса, так как за это нужно было серьезные деньги заплатить, и никто не хотел рисковать ими, так как не верили, что мы успешно пройдем проверку на нейтральность. Новое же руководство федерации обладает куда большими финансовыми возможностями и готово рисковать деньгами, даже если нас не допустят", - продолжил спортсмен.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2025 году примет Норвегия, соревнования пройдут с 3 по 12 октября.