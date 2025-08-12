Игры проходят в жаркую погоду

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати (штат Огайо) всегда был одним из самых тяжелых для спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее француз Артур Риндеркнеш потерял сознание во время матча третьего круга турнира против канадца Феликса Оже-Альяссима. Спортсмен пожаловался на жару.

"Когда я был игроком, я не очень любил этот турнир. Там всегда были адские условия, чувствуешь себя, как на сковороде, - сказал Чесноков. - Там практически всегда очень жарко, и не только для меня, для многих игроков, этот турнир был одним из самых тяжелых".

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования, которые проходят на покрытии "хард", завершатся 18 августа. Призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Его действующим победителем является лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.