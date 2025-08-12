Нападающий рассчитывает провести предстоящий сезон без падений

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков продолжит попытки забить лакросс-гол в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В дебютном сезоне в лиге форвард несколько раз пытался забить лакросс-гол (занести в ворота шайбу, находящуюся на крюке клюшки) в матчах НХЛ.

"Если будет ситуация, то сделаю попытку. Но не обещаю, что забью", - сказал Мичков.

В ноябре 2021 года форвард стал самым юным автором гола в сборной России, забив в матче со шведами на Кубке Карьяла в возрасте 16 лет и 11 месяцев. До того момента рекорд принадлежал Александру Овечкину, который впервые отличился за национальную команду в 2003 году в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

В 80 матчах прошлого сезона Мичков по системе "гол + пас" набрал 63 очка (26+37) и на три балла отстал от лидера по этому показателю среди новичков защитника "Монреаля" Лэйна Хатсона.

"Были взлеты и падения. Моя задача - провести следующий сезон на одном дыхании, желательно без падений, чтобы не было таких затяжных серий, в которых ты не мог набрать очки, как это было в первом сезоне", - сказал Мичков.