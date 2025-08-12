Украинский футболист Забарный стал одноклубником Сафонова в ПСЖ

Контракт с игроком рассчитан до 2030 года

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Украинский футболист Илья Забарный перешел из английского "Борнмута" во французский "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Контракт с игроком рассчитан до 2030 года.

За ПСЖ с лета 2024 года выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив в них 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.

Забарному 22 года. Он выступал за "Борнмут" с 2023 года. Ранее защитник играл за киевское "Динамо", в составе которого стал чемпионом Украины и обладателем кубка страны.