На чемпионате мира по водным видам спорта россияне заняли четвертое место в медальном зачете

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский спорт остается на максимально высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич.

"Наш спорт остается на максимальном уровне. Мы остаемся спортивной державой. Недавно представители водных видов спорта вернулись из Сингапура с чемпионата мира, где показали высокий результат", - сказала Пацкевич.

Также она рассказала об участии в спортивном шествии общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество", которое прошло в День физкультурника 9 августа в Москве. "Здорово, что у нас проводятся такие мероприятия, где представлены разные вида спорта. Такие шествия объединяют людей, взрослые и дети могут увидеть любимых спортсменов и пообщаться с ними", - отметила собеседница агентства.

Спортсмены из России выступили на чемпионате мира по водным видам спорта впервые с 2019 года. Турнир в этом году проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа, россияне принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе и заняли четвертое место в медальном зачете.