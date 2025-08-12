12 августа он будет заключен под стражу на шесть месяцев за предполагаемое нарушение условий испытательного срока

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Бывший игрок ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Себастьян Телфэйр обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Об этом американский спортсмен рассказал телеканалу TMZ.

Телфэйр 12 августа будет заключен под стражу на шесть месяцев за предполагаемое нарушение условий испытательного срока, назначенного ему в связи с делом о мошенничестве в сфере здравоохранения, в которое он был вовлечен вместе с несколькими другими бывшими игроками. В январе 2024 года баскетболиста приговорили к 3 годам условно и общественным работам. Его обвинили в получении компенсации от программы медицинского страхования от НБА за процедуры, которые на самом деле ему не проводились.

Телфэйру 40 лет. Он был выбран на драфте НБА под общим 13-м номером "Портлендом" в 2004 году. Позднее американец играл за "Бостон", "Миннесоту", "Лос-Анджелес Клипперс", "Кливленд", "Финикс" и "Торонто". Профессиональную карьеру Телфэйр, игравший на позиции разыгрывающего защитника, завершил по итогам сезона-2016/17, в котором защищал цвета китайского "Фуцзянь Сюньсин".

В 2017 году Телфэйр был приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года за хранение оружия, полицейские обнаружили пистолет в его машине. За подобное правонарушение его задерживали в 2007 году, спортсмена тогда приговорили к 3 годам условного заключения.