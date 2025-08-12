Спортсменка, победившая на чемпионате России в забеге 10 000 м, потеряла сознание после финиша

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Бегунья Мария Ермакова, одержавшая в чемпионате России победу на дистанции 10 000 м в полубессознательном состоянии после падения в нескольких метрах от финиша, считает, что ее бабушке не стоило смотреть драматическую развязку этого забега. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Мама была со мной на старте, очень сильно переживала за меня, бабушка смотрела прямой эфир, бабушкам такое лучше не смотреть. Все переживали, болели за меня. Сейчас считают, что я совершила спортивный подвиг, было очень страшно смотреть", - сказала Ермакова.

Спортсменка подчеркнула, что пришла в себя вскоре после ситуации на финише и в ближайшее время не собирается участвовать в стартах. "Такое [случилось со мной] первый раз. Я сейчас даже не собираюсь стартовать, только если пару забегов осенью", - отметила Ермакова, уточнив, что ей нужно время на восстановление.

Комментируя забег журналистам, Ермакова призналась, что заранее готовилась бежать на рекорд России: "Как оказалось, этот темп никто не потянул, и мне пришлось бежать одной".

Ермакова почувствовала себя плохо за четыре круга до финиша и признается, что финиш помнит плохо: "Последний круг бежала уже на зубах". Она отметила, что если бы падение случилось немного раньше, подняться было бы сложно.

По словам спортсменки, она может выйти на забег в рамках полумарафона А. Раевича в Новосибирске, который состоится 6 сентября.