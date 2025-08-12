При этом в заявке нет итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, который был основным голкипером команды в прошлом сезоне

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в заявку французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" на матч за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма". Об этом сообщила пресс-служба команды.

В заявке отсутствуют итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который был основным вратарем ПСЖ в прошлом сезоне, и украинский защитник Илья Забарный, ставший игроком парижан во вторник.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года , он перешел во французский клуб из "Краснодара". В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз отыграв "на ноль". Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции. 9 августа в парижский клуб из "Лилля" перешел французский голкипер Люка Шевалье, который также присутствует в заявке на предстоящую игру.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 13 августа в итальянском Удине. ПСЖ в прошлом сезоне впервые стал победителем Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" в сезоне-2024/25 выиграл Лигу Европы.