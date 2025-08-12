Спортсмен допускал такой вариант, но только при условии, что он будет выступать за Россию

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Новому рекордсмену России в беге на 400 м с барьерами Федору Иванову неоднократно предлагали перебраться в США, но он пока не готов уехать из страны даже на несколько лет ради учебы. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

"Мне с 17 лет постоянно предлагали переехать в США, - рассказал 23-летний Иванов. - Мысли, конечно, такие были, но только на условиях того, что я буду выступать за Россию. То есть я могу там тренироваться, как Даша Клишина, но выступать исключительно за Россию".

"Может быть, такой вариант и будет когда-то мне интересен. Но это когда нас вернут на международные старты. Но это повлечет серьезную перестройку всего, и я не уверен, стоит ли сейчас идти на риск. Сейчас я отвожу себе год на восстановление, а потом у меня куча международных стартов должна быть", - добавил бегун.

В настоящее время в США учатся как минимум три российских легкоатлета: прыгуны с шестом Александр Соловьев и Олег Ананьев, а также многоборец Марк Бурдин.

"Рационально надо рассуждать и принимать в расчет, какое развитие будет происходить здесь. Знаю, что наша федерация очень много планирует делать для того, чтобы мы прогрессировали. Рекорды пошли одни за одним не просто так, появилась мотивация у спортсменов. Поэтому я считаю, что сейчас уезжать отсюда нерезонно", - ответил Иванов на вопрос, не хочет ли он последовать примеру тех трех спортсменов, которые уехали в Америку и выступать, и учиться.

Иванов в субботу в Казани стал первым россиянином, сумевшим пробежать 400 м с барьерами быстрее 48 секунд (47,94).