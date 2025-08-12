ТАСС: Овечкин не будет иметь финансовых проблем из-за блокировки счетов в России

Счета хоккеиста были заблокированы в период с 2023 по 2025 год

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. У капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина не должно быть финансовых проблем в связи с блокировкой его счетов в России как индивидуального предпринимателя. Об этом ТАСС сообщил источник.

Овечкин как предприниматель встал на налоговый учет в конце августа 2022 года. Его деятельность связана с производством и продажей спортивных товаров и оборудования. По информации Telegram-канала Mash, счета Овечкина были заблокированы в период с 2023 по 2025 год.

"Никаких проблем финансового характера у Александра из-за блокировки счетов нет", - сказал собеседник агентства.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле этого года он побил рекорд по количеству шайб, который ранее был установлен канадцем Уэйном Гретцки. Контракт Овечкина с "Вашингтоном" истечет летом следующего года.