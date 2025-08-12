Чемпиона Нидерландов по футболу приговорили к 7 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Обвинение требовало для Ронни Стама 13-летнего наказания

ГААГА, 12 августа. /ТАСС/. Победитель чемпионата Нидерландов по футболу Ронни Стам приговорен к 7 годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил портал NU.nl.

Суд в Бреде признал Стама виновным в контрабанде кокаина и отмывании денег. Изначально обвинение требовало для него 13 лет наказания.

К 3,5 годам тюрьмы также приговорили его 43-летнего брата, хотя прокуратура настаивала на 6 годах. Отмечается, что он скрывается в Дубае и ранее был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения за аналогичные преступления. Оба должны заплатить по €30 тыс, суд постановил конфисковать €1,7 млн, которые были заработаны преступной деятельностью.

Ронни Стаму 41 год. Чемпионом Нидерландов он стал в 2010 году в составе "Твенте". По ходу карьеры защитник также выступал за нидерландский клуб "НАК Бреда", бельгийский "Стандарт" и английский "Уиган", с которым выиграл кубок страны (2013).