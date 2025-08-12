Сергаева возглавляет сборную России по художественной гимнастике с февраля 2025 года

ТАСС, 12 августа. Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Татьяне Сергаевой. Об этом сообщается на сайте FIG.

О назначении Сергаевой на пост главного тренера сборной стало известно 22 февраля. В апреле Сергаева в интервью ТАСС рассказала о подаче заявки на нейтральный статус.

Сергаевой 55 лет, она является заслуженным тренером России, участвовала в подготовке олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой, чемпионок мира и Европы Дианы Борисовой и Екатерины Малыгиной. Сергаева работала старшим тренером сборной России по групповым упражнениям, тренировала в академии Алины Кабаевой "Небесная грация". Награждена орденом Дружбы.

Последний раз российские гимнасты выступали на турнирах под эгидой FIG в начале марта 2022 года, после чего были отстранены на длительное время. С 1 января 2024 года отдельным российским и белорусским гимнастам было разрешено выступать в нейтральном статусе на турнирах FIG. 11 июля FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него.

На заседании исполкома FIG в июле были пересмотрены условия получения нейтрального статуса, который позволяет спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях. Изменения коснулись критериев членства спортсменов в государственных структурах и активной поддержки специальной военной операции. Из критериев для нейтральных спортсменов удалены запрет на командные соревнования и запрет на ассоциации с национальными флагом, гимном и гербом России и Белоруссии. Однако их использование по-прежнему запрещено на официальных объектах соревнований.