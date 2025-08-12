Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил положительное влияние фиджитал-спорта на развитие научной и образовательной сфер и предложил провести открытый фиджитал-урок для общеобразовательных организаций на форуме "Россия - спортивная держава". Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.

"При поддержке президента Владимира Путина дан старт развитию инновационного спортивного движения - фиджитал-спорта, сочетающего цифровую и физическую активности. Первые фиджитал-игры с успехом прошли в Казани, и уже это движение распространилось на 117 стран. Мы видим подтверждения эффективности этого формата. И от наших согласованных действий зависит то, как это движение будет развиваться там, где оно было изобретено - в России, включая научную и образовательную сферы", - заявил Чернышенко.

В числе важных мер для развития фиджитал-движения вице-премьер отметил создание игрового контента, совершенствование материально-технического оснащения образовательных организаций и формирование системы стимулирования и поощрения. Он добавил, что с 17 по 20 сентября в Нижнем Новгороде будут проходить фиджитал-игры, а также предложил в рамках предстоящего Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" провести открытый фиджитал-урок для общеобразовательных организаций.

