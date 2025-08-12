Причиной временного отстранения стало непредоставление информации о местонахождении

ТАСС, 12 августа. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в беге на дистанции 100 м американец Фред Керли временно отстранен за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Отмечается, что причиной отстранения является непредоставление информации о местонахождении. Срок отстранения отсчитывается от 12 августа.

Керли 30 лет, он также завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже. Американец является трехкратным чемпионом мира.