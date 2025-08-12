"Динамо" одержало победу в серии пенальти

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футболисты махачкалинского "Динамо" в гостях в серии пенальти обыграли московский "Спартак" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

Основное время завершилось вничью - 1:1. Счет на 87-й минуте открыл нападающий гостей Гамид Агаларов, реализовавший пенальти, а на 5-й добавленной ко второму тайму минуте отличился игрок "Спартака" Руслан Литвинов. В серии пенальти точнее оказались футболисты "Динамо" - 4:3.

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович пропускал игру из-за дисквалификации, исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в матче с махачкалинцами был Ненад Сакич.

"Спартак" не может победить в серии пенальти с 1994 года, тогда красно-белые в финале Кубка России переиграли ЦСКА. После этого "Спартак" до поражения от махачкалинского "Динамо" проиграл в серии пенальти грозненскому "Тереку" (сейчас - "Ахмат") в 2007 году, шотландскому "Селтику" (2007), московскому ЦСКА (2011), нижегородской "Волге" (2011), "Ростову" (2012), "Тосно" из Ленинградской области (2018) и петербургскому "Зениту" (2022).

"Спартак" и "Динамо" выступают в группе C вместе с "Пари Нижний Новгород" и "Ростовом". У "Динамо" после двух игр 5 очков, у "Спартака" - 4, "Ростов" и "Пари НН" очков не набрали. В первом матче футболисты "Спартака" обыграли "Ростов" (2:0), махачкалинцы переиграли "Пари НН" (1:0). Встреча "Пари НН" и "Ростова" пройдет 14 августа в Саранске из-за ремонта стадиона в Нижнем Новгороде.

В следующем туре "Спартак" 26 августа примет "Пари НН", махачкалинцы на следующий день в гостях сыграют с "Ростовом". В чемпионате России "Спартак" 16 августа дома сыграет с петербургским "Зенитом", "Динамо" 18 августа в Саранске встретится с "Пари НН".