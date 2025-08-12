Шанс для Сафонова. Российский футболист ПСЖ может сыграть в Суперкубке УЕФА

Французская команда в Удине встретится с английским "Тоттенхэмом"

РИМ, 13 августа. /ТАСС/. Французский "Пари Сен-Жермен" сыграет против английского "Тоттенхэма" в матче за Суперкубок УЕФА. Реальный шанс принять участие в матче есть у российского вратаря парижской команды Матвея Сафонова - во вторник об уходе из клуба объявил итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Матч пройдет на стадионе "Фриули" в Удине и начнется в 22:00 мск. ПСЖ в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче итальянский "Интер" (5:0). "Тоттенхэм" сыграет в матче за суперкубок как победитель Лиги Европы, в финале прошлого розыгрыша команда обыграла английский "Манчестер Юнайтед" (1:0). ПСЖ в летнее межсезонье сыграл на клубном чемпионате мира, в финале турнира парижская команда уступила английскому "Челси" (0:3).

Летом в СМИ активно обсуждались слухи о будущем Сафонова в ПСЖ. Он не сыграл за команду на клубном чемпионате мира, все матчи провел Доннарумма. 9 августа в парижский клуб перешел французский голкипер Люка Шевалье. Во вторник газета L'Equipe сообщила, что Сафонов отклонил несколько предложений, заявив о намерении остаться в ПСЖ, так как чувствует себя комфортно в Париже и клубе.

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что у Сафонова может появиться шанс сыграть в матче. "Матч будет очень интересным, интересно, как команды смогли подготовиться к игре после клубного чемпионата мира. Наверное, фаворитом будет ПСЖ, но у команды был очень маленький отпуск, это минус для команды. По составу сложно сказать, особенно у вратарей - пришедший Шевалье очень опытный, но, возможно, поставят и Сафонова. По Хвиче Кварацхелии (Семин работал с грузинским футболистом в московском "Локомотиве" в 2019 году - прим. ТАСС) положительные ожидания, он уже получил большую уверенность, один из лидеров команды, думаю, что будет набирать еще больше", - сказал Семин ТАСС.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, ранее он играл за "Краснодар". В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.

"Тоттенхэм" проведет первый официальный матч после ухода своего легендарного нападающего Сон Хын Мина, 6 августа южнокорейский футболист перешел в американский "Лос-Анджелес". Он выступал за "Тоттенхэм" с 2015 года. В составе лондонцев Сон Хын Мин провел 454 матча, забил 173 мяча и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба в истории. В сезоне-2021/22 вместе с Мохаммедом Салахом он разделил первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии.

О Суперкубке УЕФА

Матчи за Суперкубок УЕФА проводятся с 1972 года. Самым титулованным клубом турнира является мадридский "Реал", в активе которого шесть трофеев. ПСЖ примет участие в матче за Суперкубок УЕФА во второй раз, в 1996 году по итогам двух встреч парижская команда уступила итальянскому "Ювентусу" с общим счетом 2:9. Первую игру тогда в качестве главного арбитра обслуживал россиянин Николай Левников. "Тоттенхэм" впервые поборется за этот трофей.

Российские клубы дважды принимали участие в матче за Суперкубок УЕФА. В 2008 году петербургский "Зенит" обыграл "Манчестер Юнайтед" (2:1), в 2005-м ЦСКА уступил английскому "Ливерпулю" (1:3). В советские годы два раза за трофей боролось киевское "Динамо" - в 1975 году команда стала обладателем титула, обыграв германскую "Баварию" (1:0, 2:0), а в 1986-м уступила румынскому клубу "Стяуа" (0:1).