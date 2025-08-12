В футбольной правовой компании "Алетейя" отметили, что глава комитета РФС по этике Андрей Стукалов нарушил нормы дисциплинарного регламента РФС и регламента РФС по этике

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Нападающий Владимир Писарский обратился к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой инициировать служебное расследование в отношении главы комитета РФС по этике Андрея Стукалова в связи с нарушением регламента РФС по этике. Об этом сообщает пресс-служба футбольной правовой компании "Алетейя".

"Направили президенту РФС Дюкову обращение Владимира Писарского в отношении незаконных действий председателя комитета РФС по этике Стукалова с просьбой инициировать в отношении него служебное расследование и передать материалы расследования в комитет РФС по этике с целью применения к Стукалову в рамках дисциплинарного производства санкций в соответствии с регламентом РФС по этике. Считаем, что Стукалов, комментируя решение комитета РФС по этике, нарушил нормы дисциплинарного регламента РФС и регламента РФС по этике, а именно - запрет на разглашение информации, полученной им в ходе исполнения своих обязанностей председателя комитета РФС по этике, в том числе обстоятельств дела, содержания обсуждения, позиции футболиста, сознательно исказив ее, и так далее", - говорится в заявлении пресс-службы.

"Также поставили перед Дюковым вопрос о том, что два члена комитета РФС по этике на дату вынесения решения в отношении Владимира Писарского предположительно являлись работниками РФС, что прямо запрещено ст. 41 дисциплинарного регламента РФС", - добавили в правовой компании.

Ранее пресс-служба компании "Алетейя" сообщила, что Писарский обратился в апелляционный комитет РФС с запросом на предоставление полного текста решения о сохранении отстранения за ставки.

Дело Писарского

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно. Нападающий принадлежал самарским "Крыльям Советов", но выступал за "Сочи" на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за "Сочи" Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге с "Пари Нижний Новгород" перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход "Сочи" в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

7 августа стало известно, что РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках. Юрист футболиста Антон Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что Писарский намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд.

Регламент РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.