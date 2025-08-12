В третьем круге россиянин победил американца Дженсона Бруксби

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Дженсона Бруксби в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 14-м номером. Бруксби попал в основную сетку турнира благодаря специальному приглашению. В четвертом круге Хачанов сыграет с победителем матча между американцем Брэндоном Накашимой (27-й номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (3).

Хачанову 29 лет, он семь раз побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом спортсмена, который занимает 12-е место в мировом рейтинге, на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Бруксби 24 года, спортсмен является 101-й ракеткой мира, на его счету один титул ATP. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования, которые проходят на покрытии "хард", завершатся 18 августа. Призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Его действующим победителем является лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.