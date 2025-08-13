В Аргентине во время тренировочных заездов погиб гонщик

Клаудио Сегарре было 45 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 августа. /ТАСС/. Автогонщик Клаудио Сегарра погиб в аварии во время соревнований в Аргентине. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Авария произошла во время тренировочного заезда перед квалификацией, когда 45-летний аргентинский спортсмен выехал на свой первый круг. По причинам, которые выясняются, он потерял контроль над машиной при выезде на главную прямую автодрома и врезался в стену. После этого ему оказали медицинскую помощь и доставили в ближайшую больницу, где он скончался спустя несколько часов.

В связи с произошедшим соревнования на трассе были приостановлены. Власти проводят расследование инцидента.