Четыре матча на теннисном турнире в Цинциннати перенесли из-за дождя

Не были доиграны встречи между Александром Зверевым и Брэндоном Накашимой, Джессикой Пегулой и Магдой Линетт

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Четыре матча в мужском и женском одиночных разрядах на теннисном турнире в Цинциннати (США, штат Огайо) были перенесены на следующий день из-за дождя.

Организаторы прервали матчи между Александром Зверевым (Германия) и Брэндоном Накашимой (США), Джессикой Пегулой (США) и Магдой Линетт (Польша). Встречи были остановлены при счете 6:4, 5:4 и 6:7 (5:7), 6:3 соответственно.

Позднее организаторы приняли решение о переносе двух оставшихся матчей игрового дня, в которых должны были сыграть россиянка Вероника Кудерметова и датчанка Клара Таусон, а также американец Бен Шелтон и испанец Роберто Баутисто-Агут.

Турнир завершится 18 августа.