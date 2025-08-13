Турнир прошел с 7 по 10 августа

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по легкой атлетике, завершившийся в Казани в воскресенье, по мнению участников, вошел в число лучших за всю историю проведения турнира. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"По оценке большинства участников, это и спортсмены, и тренеры, все в один голос сказали, что это, наверное, один из лучших чемпионатов, который был проведен за всю историю данного движения", - отметил он.

Министр подчеркнул, что организаторы ориентировались на международные стандарты. "Мы совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики постарались задать очень хороший тренд, задать очень хороший уровень соревнований. Взяли международные стандарты и мануалы, потому что у нас достаточно большой опыт", - добавил он.

Леонов отметил, что чемпионат порадовал зрителей не только высоким уровнем организации, но и спортивными результатами. По его словам, на соревнованиях были показаны неплохие результаты, включая рекорды страны и личные достижения спортсменов. "Но всегда хочется большего, лучшего. В течение четырех дней мы постарались сделать из этого настоящий праздник", - добавил министр.

