КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Организаторам удалось реализовать более 10 тыс. билетов на чемпионат России по легкой атлетике, завершавшийся в Казани в воскресенье. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Вы знаете, что мы реализовывали билеты впервые за долгое время: чтобы люди приходили не просто поинтересоваться, а действительно покупали, пусть даже недорогие билеты. Когда человек покупает билет, это, наверное, самое ключевое, потому что у него проявляется интерес прийти. Было реализовано более 10 тыс. билетов, и это, считаем, хороший результат", - рассказал Леонов.

Министр подчеркнул, что на соревнованиях была создана особая атмосфера поддержки. "Зрители болели за наших спортсменов по-настоящему", - отметил он.

По словам Леонова, в рамках чемпионата ежедневно проводились различные мероприятия и розыгрыши призов для зрителей, что способствовало созданию праздничной атмосферы.

Чемпионат России проходил в Казани с 7 по 10 августа.