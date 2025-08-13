20-летнего Михаила Кима дисквалифицировали на два года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Призер первенства России по тяжелой атлетике Михаил Ким стал вторым российским спортсменом, отбывающим в настоящее время дисквалификацию за употребление каннабиоидов. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

20-летнего Кима дисквалифицировали на два года после того, как в его допинг-пробе был обнаружен запрещенный карбокси-тетрагидроканнабинол. Спортсмен может вернуться в спорт после отбытия наказания не ранее 27 марта 2027 года.

Также за употребление каннабиоидов в настоящее время отбывает дисквалификацию паралимпиец Виталий Логин (регби на колясках). Его двухлетний срок наказания завершится 4 февраля 2026 года.

Ранее уже отбыли дисквалификацию за каннабиоиды хоккеист Егор Андриянов, футболист Иван Ишков, гребец Алексей Шишкин, паралимпиец Илья Попов (следж-хоккей, футбол).