САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Участие российских тяжелоатлетов в октябрьском чемпионате мира в Норвегии будет зависеть полностью от того, дадут ли власти этой страны россиянам въездные визы. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер ЧМ-2021 Зулфат Гараев.

"Что касается вероятности нашего выступления на чемпионате мира в Норвегии, то самое главное, чтобы нам дали въездные визы, - считает Гараев. - А то, что турнир пройдет в Скандинавии, то это уже не так важно".

"Многое будет зависеть от позиции международной федерации. К примеру, глава европейской федерации очень нетерпимо относится к тому, когда тяжелую атлетику смешивают с политикой. Если какая-то страна-организатор не дает визы спортсменам из какой-то страны, то она больше не сможет проводить такие старты. Про позицию президента международной федерации я не могу пока ничего сказать", - добавил российский штангист.

Во второй половине июля в Мадриде проходил юношеский чемпионат Европы, который из-за позднего получения въездных виз в Испанию вынуждены были пропустить четыре российских тяжелоатлета.

Чемпионат мира пройдет в Фёрде с 2 по 11 октября.