Российские игроки в настольный теннис сыграют на международном турнире в Казахстане

Соревнования пройдут с 2 по 7 сентября

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены выступят на турнире под эгидой Международной федерации настольного тенниса в Казахстане. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

"Да, следующий турнир для наших игроков пройдет в Казахстане. Хочу отметить, что наши спортсмены будут участвовать в разных турнирах разного уровня. Как молодежь, так и взрослые", - сказал Бабаков.

Турнир в Казахстане пройдет с 2 по 7 сентября. В нем примут участие Владимир Сидоренко, Максим Гребнев, Лев Кацман, Евгений Тихонов, Элизабет Абраамян, Мария Тайлакова, Влада Воронина и Мария Панфилова.

В апреле российские спортсмены сыграли на турнире в Тунисе, а в июле выступили на Всемирной универсиаде, где в финале мужского одиночного разряда Сидоренко обыграл Гребнева.