Вера Маркарян рассчитывает вернуться на соревнования в следующем году

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Крымская копьеметательница Вера Маркарян (в девичестве - Ребрик) из-за травмы была вынуждена досрочно завершить сезон-2025, но нацелена вернуться в спорт в следующем году. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Вадим Херсонцев.

"У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить практически весь летний сезон, - рассказал Херсонцев. - Но она не думает завершать карьеру. Вера рассчитывает вернуться в следующем году. Об этом мне сказали и она, и ее тренер".

36-летняя Маркарян является четырехкратной чемпионкой России, она побеждала на соревнованиях в 2015, 2016, 2020 и 2022 годах. Спортсменка также становилась чемпионкой Европы 2012 года в составе сборной Украины и трехкратной чемпионкой Украины. Вопрос о переходе легкоатлетки в команду России был решен в августе 2015 года.