Глава Федерации настольного тенниса России положительно оценил выступление отечественных игроков на прошедших международных турнирах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские игроки в настольный теннис на международных турнирах показали готовность защищать честь страны. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

"Я оцениваю последние результаты наших спортсменов крайне положительно, - сказал он. - Впервые в истории мы на Универсиаде заняли первое и второе места, при этом ребята прошли довольно серьезных соперников. Но важен даже не сам результат, а то, что наши спортсмены показали готовность бороться за честь страны и отстаивать достойное звание российского спортсмена".

В апреле российские спортсмены сыграли на турнире в Тунисе, а в июле выступили на Всемирной универсиаде в Германии, где в финале мужского одиночного разряда Владимир Сидоренко обыграл Максима Гребнева. Также в июле юниоры сыграли на турнире в Казахстане.