Самый ценный игрок прошлого сезона КХЛ Ливо покинул "Салават Юлаев"

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Канадский нападающий Джошуа Ливо покинул уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. По информации "Спорт-Экспресса", игрок продолжит карьеру в челябинском "Тракторе".

Ливо 32 года, он выступал за "Салават Юлаев" с сентября 2023 года. Канадец был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, по итогам которого игрок набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Нападающий установил рекорд лиги по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, превзойдя достижение российского форварда Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года. В плей-офф Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 (2+13) очков в 14 играх. В феврале 2025 года стороны подписали новое соглашение, рассчитанное на два сезона.

В 2011 году Ливо был выбран под общим 86-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом "Торонто". Позднее в североамериканской лиге игрок также выступал за "Ванкувер", "Калгари", "Каролину" и "Сент-Луис".

"Салават Юлаев" в прошлом сезоне занял второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до полуфинала Кубка Гагарина. На этой стадии клуб сыграл впервые с 2019 года.