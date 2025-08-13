Ливо не будет требовать от клуба КХЛ "Салават Юлаев" компенсации за расторжение контракта

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Рекордсмен по числу голов за регулярный чемпионат Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и самый ценный игрок прошлого сезона канадец Джошуа Ливо не будет требовать от "Салавата Юлаева" компенсации за расторжение контракта. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Иван Ботев.

В среду "Салават Юлаев" объявил о расторжении контракта с Ливо по обоюдному согласию. Ранее агент заявлял ТАСС, что рассчитывает на получение любой компенсации от уфимского клуба за разрыв соглашения, которое было рассчитано на два сезона.

"Если будем судиться, то на это уйдет порядка двух месяцев. Обсудили с лигой и приняли решение, что не будем требовать компенсации за расторжение контракта. Мы договорились, что никто никому ничего не будет должен", - сказал Ботев.

Ливо 32 года, в регулярном чемпионате прошлого сезона он набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Нападающий установил рекорд лиги по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, превзойдя достижение российского форварда Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года. В плей-офф Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 (2+13) очков в 14 играх.