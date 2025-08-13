ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Минута молчания в память о погибшем футболисте английского "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жоте и его брате Андре пройдет перед матчами первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

Жота и его брат погибли в результате ДТП в испанской провинции Самора. Жоте было 28 лет, его брату - 25 лет.

"Минута молчания в память о Диогу Жоте и его брате Андре Силве будет проводиться на всех матчах АПЛ в эти выходные. Игроки также будут носить черные повязки, а сообщения и изображения будут транслироваться на больших экранах на стадионах", - говорится в сообщении телеканала.

Матчи первого тура АПЛ пройдут 15-18 августа.

Жоте было 28 лет, он выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего в составе английской команды он провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 голевых передач. В составе сборной Португалии он дважды выиграл Лигу наций. Ранее он выступал за испанский "Атлетико", португальский "Порту" и английский "Вулверхэмптон". Андре Жота выступал за португальский "Пенафиел".