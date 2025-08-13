Команда решила сосредоточиться на подготовке к Кубку мэра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Китайский хоккейный клуб "Шанхай Дрэгонс" принял решение отказаться от проведения товарищеских матчей против петербургского СКА из-за желания сосредоточиться на подготовке к Кубку мэра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе китайской команды.

"Такое решение принял спортивный блок команды, посоветовавшись с тренерским штабом. Решено сосредоточиться на подготовке к Кубку мэра", - говорится в сообщении. 17 августа китайский клуб должен проевсти товарищескую игру против "Спартака", однако, по информации ТАСС, встреча была отменена.

Ранее СКА сообщил об отмене товарищеских матчей против китайского клуба, запланированных на 20 и 21 августа, отметив, что это произошло по независящим от петербургской команды причинам.

7 августа китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". Клуб будет проводить домашние игры в новом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.

Кубок мэра пройдет с 28 по 31 августа в Москве. В турнире примут участие "Шанхай Дрэгонс", нижегородское "Торпедо", минское "Динамо", московские ЦСКА и "Спартак".