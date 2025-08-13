Специалист также имеет опыт работы в НХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Канадский специалист Жерар Галлан стал главным тренером китайского хоккейного клуба "Шанхай Дрэгонс". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Срок соглашения с тренером не уточняется. По информации "Спорт-Экспресса", стороны заключили двухлетний контракт, по которому специалист заработает $3,3 млн.

Галлану 61 год. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он работал главным тренером "Коламбуса", "Флориды", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Вегаса", с которым в 2018 году дошел до финала Кубка Стэнли. В 2021 году специалист привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.

7 августа китайский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". Клуб будет проводить домашние игры в новом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.

В прошлом сезоне китайский клуб занял 9-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф. Команда однажды участвовала в розыгрыше Кубка Гагарина. В 2017 году в своем первом сезоне в КХЛ она в стартовом раунде плей-офф уступила магнитогорскому "Металлургу" со счетом в серии 1-4.

В сезоне-2024/25 командой руководил Михаил Кравец, он покинул пост главного тренера 30 апреля.