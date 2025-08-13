Турнир пройдет с 6 по 9 ноября в испанской Памплоне

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены поедут полным составом на чемпионат мира по прыжкам на батуте. Об этом журналистам рассказал вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Николай Макаров.

"Перед нами стоит задача популяризации спорта, вернуться на международную арену и там выигрывать. Слава богу, нам начинают давать нейтральный статус, мы поедем на чемпионат мира полными составом, командами, чего раньше не было, были только индивидуальные прыжки. Надеемся, что нас ждут очень приятные старты и приятные моменты", - сказал Макаров.

"Мы делали все, чтобы сохранить уровень, премировали спортсменов за достижение высоких результатов. Нам удалось сохранить стремление к победам. Мы дадим почувствовать ребятам на чемпионате мира дух международной арены, но и требовать результат с них тоже будем", - добавил вице-президент ФГР.

